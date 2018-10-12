Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг на 18,3%

Беларусь в январе-августе 2018 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 18,3% до 27,4 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил 54,2 млрд долларов (рост на 19,1%), в том числе экспорт - 27,4 млрд, импорт - 26,8 млрд. Сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным в размере 580,3 млн долларов.

Внешнеторговый оборот товаров увеличился на 19,7% до 45,1 млрд долларов, в том числе экспорт товаров - на 18,9% до 21,7 млрд, импорт - на 20,5% до 23,4 млрд. Отрицательное сальдо составило 1,6 млрд долларов против 1,1 млрд за январь-август 2017 года.

Внешнеторговый оборот услуг составил 9 млрд долларов, увеличившись на 15,9%. Экспорт составил 5,6 млрд долларов (рост на 16%), импорт - 3,4 млрд (рост на 15,8%). Положительное сальдо внешней торговли услугами составило 2,2 млрд долларов (рост на 16,3%).