Эксперты: Беларусь получит надежную станцию, которая обеспечит страну электроэнергией по разумным тарифам без ущерба для экологии

В рамках XXIII Белорусского энергетического и экологического форума прошел круглый стол «Перспективы развития ядерной энергетики: аспекты безопасности, экологии, экономики и устойчивого развития». Его организатором выступило Министерство энергетики Республики Беларусь. Круглый стол проводится второй год подряд и успел стать одним из ключевых событий форума.
В этом году основной темой круглого стола стало значение атомной энергетики для мирового энергобаланса и обеспечение доступной и экологически чистой электроэнергией растущих потребностей современного общества.
Заместитель директора ООО «Росатом Восточная Европа» Владимир Горн в своем выступлении отметил, что в настоящий момент в 30 странах эксплуатируется 454 атомных реактора. По прогнозам МАГАТЭ, к 2050 году общая мощность АЭС вырастет на 90% и составит порядка 750 ГВт. При этом выбросы углекислого газа в атмосферу не увеличатся ни на грамм, так как атомная энергетика является безуглеродной. Для Беларуси запуск собственной АЭС позволит избежать выбросов в атмосферу около 7-10 млн тонн углекислого газа в год.
В этом году в работе круглого стола приняли участие представители из стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Делегаты из Казахстана и Узбекистана – стран, которые только делают свои первые шаги в развитии национальных атомных программ, – отметили достигнутые Беларусью успехи. Опыт белорусских специалистов является очень ценным для атомных стран-новичков.
«Многие страны, понимая перспективы атомной генерации, начинают активное освоение этой отрасли. Беларусь готова делиться своим опытом реализации ядерного энергетического проекта. Круглый стол в рамках Белорусского энергетического и экологического форума дает нам возможность обмениваться с другими странами передовым опытом и знаниями в сфере атомной генерации», – отметила модератор круглого стола, заместитель директора департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь Лилия Дулинец.
«Белорусская АЭС строится по российскому дизайну поколения «3+», который соответствует всем современным требованиям безопасности. Надежность и безопасность этого проекта подтверждается международными экспертами. Портфель зарубежных заказов Росатома сегодня составляет 36 блоков в 12 странах на разной стадии реализации. Уже введены в эксплуатацию и успешно работают два блока, сооруженных по проекту, аналогичному тому, который реализуется на БелАЭС, – на Нововоронежской АЭС и Ленинградской АЭС-2. Кроме того, Национальный доклад по итогам стресс-тестов БелАЭС получил позитивную оценку международных специалистов. Все это наглядно подтверждает, что Беларусь получит надежную станцию, которая обеспечит страну электроэнергией по разумным тарифам без ущерба для экологии», – отметил Виктор Брич, заместитель директора по общим вопросам Белорусского представительства АО ИК «АСЭ» в Республике Беларусь, генерального подрядчика строительства станции.
Запуск в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на конец 2019 года, второго – на 2020 год.
Белорусская АЭС – крупнейший совместный российско-белорусский проект в сфере атомной энергетики. Строительство АЭС ведется в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции на условиях полной ответственности генерального подрядчика («под ключ»). Разработанный в России проект нового поколения «3+», полностью соответствующий всем современным требованиям, международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ, предусматривает сооружение двухблочной АЭС общей мощностью до 2400 МВт с реакторной установкой ВВЭР-1200. Генеральный подрядчик строительства – Инжиниринговый дивизион Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
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