Польские пограничники изъяли у белоруса машину за 58,5 тыс. долларов

Польские пограничники арестовали на белорусско-польской границе автомобиль из Беларуси из-за того, что он находится в розыске в России. Как сообщили в Подляшском отделении Польской пограничной службы, инцидент произошел 5 октября.

В пункте пропуска «Кузница» был задержан автомобиль Porsche Macan Turbo 2014 года выпуска, под управлением 50-летнего белоруса. При проверке документов оказалось, что машина объявлена в розыск в России. Машина предварительной стоимостью 58,5 тыс. долларов изъята. Материалы дела переданы в полицию. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby