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10. 10. 2018

Польские пограничники изъяли у белоруса машину за 58,5 тыс. долларов

Польские пограничники арестовали на белорусско-польской границе автомобиль из Беларуси из-за того, что он находится в розыске в России. Как сообщили в Подляшском отделении Польской пограничной службы, инцидент произошел 5 октября.

В пункте пропуска «Кузница» был задержан автомобиль Porsche Macan Turbo 2014 года выпуска, под управлением 50-летнего белоруса. При проверке документов оказалось, что машина объявлена в розыск в России.

Машина предварительной стоимостью 58,5 тыс. долларов изъята. Материалы дела переданы в полицию.

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