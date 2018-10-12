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10. 10. 2018

В Гомеле обвалился стеллаж с элитным алкоголем

В Гомеле в магазине «Евроопт», расположенном на улице Сосновой, вечером 9 октября рухнул стеллаж с алкоголем. Осколки бутылок и бутылочек разлетелись по торговому залу. По словам очевидцев, стеклянные полки могли не выдержать веса выставленной на них продукции.

Рухнули на пол и разбились несколько десятков бутылок с алкоголем разной крепости, передает TUT.by.

В разбившихся бутылках был налит элитный алкоголь, уточняют «Сильные новости».

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