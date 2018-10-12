Лента RSS
Подписаться на ленту
10 октября 2018, среда, 12:47
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
10. 10. 2018

В Логойском районе в ДТП погибла пешеход из Минска

Вблизи деревни Силичи Логойского района Минской области вечером 9 октября в дорожно-транспортном происшествии погибла женщина. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

смотрите также В Минске маршрутка на “зебре” сбила беременную женщину

В 19:30 микроавтобус Renault совершил наезд на пенсионерку из Минска, которая от полученных травм погибла.

В МВД отметили, что погибшая пенсионерка не была обозначена световозвращающими элементами.

Это Интересно
Актуальное
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

От учителя физики Ваня узнал, что Земля вертится.

А на чем именно - от учителя труда.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.