В Логойском районе в ДТП погибла пешеход из Минска

Вблизи деревни Силичи Логойского района Минской области вечером 9 октября в дорожно-транспортном происшествии погибла женщина. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

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