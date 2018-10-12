Посольство Беларуси рекламирует акцию за пожизненную дисквалификацию Кокорина и Мамаева

Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию в связи с избиением в Москве российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым 33-летнего гражданина Беларуси. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте диппредставительства.

смотрите также Появилось видео, как Кокорин и Мамаев избивают белоруса на улице Сейчас пострадавший находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его жизни ничто не угрожает, самочувствие нормальное. Кроме того, в дипмиссии напомнили, что по факту избиения белоруса возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои», а также отметили, что в России набирает силу акция с требованием пожизненно отстранить горе-футболистов. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby