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10. 10. 2018

Лукашенко о слухах из-за назначения Бабича: не дождутся!

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября на встрече с российским послом Михаилом Бабичем затронул тему публикации в СМИ перед назначением последнего в Минск. По его словам, каждая группа людей, интересующаяся белорусско-российскими отношениями, пыталась проецировать через личность посла, сообщили в Администрации главы государства.

Президент отметил, что в таких рассуждениях больше было негатива. «Самое главное, что я хотел сказать публично: не дождутся!» - подчеркнул он.

Глава государства также выказал пожелание, чтобы период работы Михаила Бабича послом «был самым активным, эффективным и прорывным». «Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией!», - заявил Александр Лукашенко.

Касательно дополнительных полномочий российского посла, он рассказал, что с Владимиром Путиным было договорено, что это сделано в связи с тем, что «Беларусь - это наиважнейшая сегодня страна, с которой Россия будет выстраивать отношения».

 

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