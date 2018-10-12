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10. 10. 2018

В Беларуси подешевели доллар и евро

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси 10 октября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подешевели доллар и евро, а российский рубль незначительно вырос в цене.

Так, евро подешевел на 0,36% до 2,4623 рубля, а доллар – на 0,39% до 2,1453 рубля.

100 российских рублей подорожали до 3,2417 белорусского.

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