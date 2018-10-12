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10. 10. 2018

Румас примет участие в Совете глав правительств ШОС

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 11 – 12 октября примет участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе, которое пройдет в столице Таджикистана Душанбе.

Среди главных вопросов встречи названы укрепление торгово-экономического сотрудничества, развитие региональных экономических и торговых связей, продвижение гуманитарных и культурно-гуманитарных проектов, сообщили в белорусском правительстве.

Кроме того, Сергей Румас намерен провести в Душанбе ряд двусторонних встреч. 

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