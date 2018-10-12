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10. 10. 2018

В Вилейском районе в ходе валки леса погиб лесоруб

Источник фото: Следственный комитет

8 октября на территории Ижского лесничества в Вилейском районе при вырубке лесосеки упал сухостой и травмировал рабочего. 49-летний житель Вилейского района скончался на месте от полученных повреждений, сообщили в Следственном комитете.

Вилейский райотдел СК проводит проверку по факту смертельного травмирования рабочего. Проведены осмотр места происшествия, опрошены работники и должностные лица, изучены вопросы использования специальных средств защиты, охраны труда, требований законодательства. 

Особое внимание уделяется установлению причин и условий производственного травматизма.

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