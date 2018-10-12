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10. 10. 2018

Белоруска вошла в топ-50 предпринимательниц Европы

Белоруска Любовь Пашковская, которая является одним из акционеров компании Verv, вошла в топ-50 женщин, по версии журнала Forbes, технологических предпринимателей из Европы». Она отмечена в категории «Потребительские технологии».

При составлении списка учитывались такие показатели, как должность в компании или отрасли, прибыль компании или продукта, а также общее влияние.

Любовь Пашковская возглавляла направление мобильной разработки в компании Viaden, а в 2013 году стала сооснователем компании Red Rock Apps (сегодня Verv). По ее словам, годовой оборот проекта сейчас составляет 30 млн долларов.

 

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