В Беларуси будет без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман

11 октября погоду на территории Беларуси будет определять антициклон с центром над северо-западом Украины. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура днем +13..+19°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

По данным Белгидромета, 12-13 октября Беларусь останется под влиянием области повышенного атмосферного давления. 12 октября облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В отдельных районах республики туман. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная - днем +12..+18°С. 13 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики туман. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная - днем +12..+19°С. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby