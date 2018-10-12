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11. 10. 2018

Гродненский «Неман» утратил шанс на плей-офф хоккейной Лиги чемпионов

Гродненский хоккейный клуб «Неман» 10 октября уступил в гостях берлинскому «Айсберену» в гостевой игре группового этапа Лиги чемпионов (1:4) и утратил шансы на выход в плей-офф. Счет в поединке открыл Брэндон Рэнфорд. Антон Елисеенко восстановил равновесие, но затем гродненцы пропустили еще три шайбы от Джеймса Шеппарда, Марселя Нобельса и Колина Смита.

16 октября «Неману» предстоит принять «Айсберен» дома, но эта игра уже ничего не будет решать.

Из квартета D путевки в плей-офф себе обеспечили швейцарский «Цуг» и чешская «Комета».

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