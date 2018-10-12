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11. 10. 2018

Беларусь и Россия согласовали балансы поставок сельхозпродукции на 2019 год

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

10 октября в Москве профильные ведомства Беларуси и России согласовали балансы поставок продукции агропромышленного комплекса на предстоящий 2019 год. Об этом рассказал заместитель главы белорусского правительства Михаил Русый.

По его словам, балансы поставок полностью согласованы на уровне заместителей министров сельского хозяйства. Документ затрагивает основные виды сельскохозяйственной продукции, передает «Беларусь 1».

Подписать балансы планируется 12 октября на V Форуме регионов в Могилеве.

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