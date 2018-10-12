Китайские военные ознакомятся с учебой в Военной академии Беларуси

С 10 по 13 октября проходит визит в Беларусь китайской военной делегации во главе с помощником начальника управления политической работы Центрального военного совета КНР генерал-майором Ван Липином. Об этом сообщили в белорусском министерстве обороны.

смотрите также Спикер парламента Вьетнама посетит Беларусь в 2019 году В рамках визита планируется обсудить возможные направления двухстороннего сотрудничества, ознакомиться с организацией учебного процесса в Военной академии Беларуси. Также китайские гости посетят Белорусский государственный музей Великой Отечественной Войны и Брестскую крепость-герой. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby