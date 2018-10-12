Россия не будет поставлять в Беларусь темные нефтепродукты

Министр энергетики России Александр Новак и заместитель премьер-министр Беларуси Игорь Ляшенко подписали 10 октября протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

смотрите также Беларусь и Россия согласовали балансы поставок сельхозпродукции на 2019 год

Также они согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам до 2020 года, сообщили в российском минэнерго.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с итогами переговоров, стороны зафиксировали нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов. То есть, РФ не будет поставлять в Беларусь темные нефтепродукты до конца 2019 года.

К темным нефтепродуктам относятся мазуты, газотурбинное топливо, дистиллятные масла, вакуумные газойли, гудроны, битумы, печное топливо, солидол и другие.