Лента RSS
Подписаться на ленту
11 октября 2018, четверг, 10:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,46
11. 10. 2018

Россия не будет поставлять в Беларусь темные нефтепродукты

Министр энергетики России Александр Новак и заместитель премьер-министр Беларуси Игорь Ляшенко подписали 10 октября протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

смотрите также Беларусь и Россия согласовали балансы поставок сельхозпродукции на 2019 год

Также они согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам до 2020 года, сообщили в российском минэнерго.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с итогами переговоров, стороны зафиксировали нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов. То есть, РФ не будет поставлять в Беларусь темные нефтепродукты до конца 2019 года.

К темным нефтепродуктам относятся мазуты, газотурбинное топливо, дистиллятные масла, вакуумные газойли, гудроны, битумы, печное топливо, солидол и другие.

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

От учителя физики Ваня узнал, что Земля вертится.

А на чем именно - от учителя труда.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.