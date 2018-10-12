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11. 10. 2018

В Минске ищут женщину, из-за которой столкнулись два автомобиля

Источник фото: ГУВД

В Минске ГАИ проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося 30 сентября. Около 19:15 на пересечении Логойского тракта и улицы Гамарника из-за неизвестной женщины, которая пересекала дорогу на красный свет, столкнулись автомобили Citroen и Renault.

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Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, на вид женщине около 45-50 лет, волосы темные. Была одета в красную куртку и темные брюки. 

Тех, кто располагает информацией о женщине, просят сообщить об этом по телефонам (8017)2920202 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

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