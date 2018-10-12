Коммуникация неизбежна: в БГУ стартует новый сезон проекта «Академия коммуникации»

Первое занятие сезона на тему «С порога в коммуникацию. Лучшие коммуникационные кейсы 2018 года» пройдет 18 октября в 18:15 по адресу Кальварийская, 9 – факультет журналистики БГУ. В первой части занятия студенты из команды организаторов вместе со слушателями проанализируют лучшие белорусские кейсы этого года. Вторая часть встречи – выступление приглашенного спикера. 18 октября им станет директор по связям с общественностью Wargaming в СНГ Иван Кузнецов, который расскажет об организации Дня танкиста и в формате интерактивной дискуссии ответит на вопросы аудитории.

Слушателями занятий проекта приглашаем стать студентов, школьников, молодых специалистов — всех, кому интересна коммуникация. Вход свободный, по предварительной онлайн-регистрации.

«Академия коммуникации» — это неформальные интерактивные занятия о паблик рилейшнз, искусстве публичных выступлений, брендинге, SMM, организации мероприятий и других проявлениях коммуникационной деятельности. Проект организуется 12-й год студентами специальности «Информация и коммуникация» факультета журналистики БГУ.

Креативная концепция 12-го сезона «Академии коммуникации» перенесет слушателей в коммунальную квартиру. «В коммуналке избежать коммуникации не получится.Соседи знакомятся, беседуют, решают конфликты — участвуют во всех формах коммуникации, и каждую из них можно встретить в комнатах нашей коммунальной квартиры. На занятиях «Академии коммуникации» мы вместе с практиками-спикерами расскажем, как с помощью коммуникации научиться не только общаться, уметь выступать публично, но и продвигать идеи и бренды. Пора занимать комнаты!» — говорит студентка 3-го курса Ксения Гончарик, представитель команды организаторов.

«Академия коммуникации» проходит в формате «равный обучает равного»: ее организуют и ведут студенты 3-го курса специальности «Информация и коммуникация» факультета журналистики БГУ. Куратор проекта, преподаватель кафедры технологий коммуникации Ликия Яницкая отмечает особенность 12-го сезона: «Мы постараемся сделать так, чтобы занятия нового сезона не ограничивались форматом лекций от студентов и приглашенных спикеров. В этом году слушатели смогут поучаствовать в тренингах, ток-шоу, дискуссияхи дебатах о трендах в коммуникации, решить коммуникационные задачи реальных белорусских компаний».

Проект состоит из двенадцати занятий, которые будут проходить с 18:15 до 20:00 по четвергам раз в две недели. По завершении курса постоянным слушателям «Академии коммуникации» вручат сертификаты. За новостями проекта следите в группе мероприятия.

Студенческий образовательный проект «Академия коммуникации» инициирован кафедрой технологий коммуникации факультета журналистики БГУ в 2007 году. Его цель — популяризовать знания о коммуникации и продвигать интерес широкой общественности к коммуникационной сфере в Беларуси.