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11. 10. 2018

В Беларуси не индексируют доходы населения и минималку

Фото: bdg.by

В Беларуси за сентябрь не индексируются доходы населения, а также минимальная заработная плата, установленная постановлением Совмина от 28 декабря 2017 года № 1022 в размере 305 рублей. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

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Такое решение принято в связи с тем, что инфляция за сентябрь не превысила пятипроцентного порога к январю – месяцу пересмотра пособий по безработице и стипендий в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и соцзащите, а также к марту – месяцу пересмотра доходов из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для работников бюджетных организаций и организаций, работники которых приравнены к бюджетникам.

Населению, получающему доходы из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами.

Денежные доходы населения за сентябрь, подлежащие индексации, индексируются в пределах 213,67 рубля – 100% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

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