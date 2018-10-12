Эксперт: правительство не знает, как решить проблему долгов госсектора

С начала года госпредприятия продолжают наращивать проблемную задолженность. А есть еще внешний госдолг, в котором долги госпредприятий остаются на прежнем уровне. Об этом заявил директор департамента стратегического развития и маркетинга Беларусбанка Антон Долговечный на пресс-завтраке ИПМ.

По его словам, правительство не знает, как решить проблему долгов госсектора. Эксперт считает не лучшей идею конвертировать долги в акции и отдать банкам, поскольку те не готовы их брать, если не смогут управлять предприятиями. В зависимости от того, как будет решен вопрос, зависит, выйдет ли Беларусь на рост выше 2%, заявил Антон Долговечный, сообщает office life.

Он также отметил, что экономическому росту угрожают и неоднозначные подходы к решению проблемы оздоровления сельхозпредприятий, кредиты которым предлагается рефинансировать. , Если компенсировать разрыв в ставках кредитования будут за счет бюджета, то осложнится проблема погашения внешнего долга.