Белоруска Шкурдай завоевала серебро на Юношеских Олимпийских играх

Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала серебряную награду в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем на Юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

смотрите также Белорусский гребец Иван Брынза выиграл серебро на Юношеской Олимпиаде Белоруска показала результат 26,62 секунд, отстав на 0,22 секунды от Сара Шиневик из Швеции. Третье место у россиянки Полины Егоровой - 26,68 секунды. Для белорусской команды это третья медаль на Играх в Буэнос-Айресе. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby