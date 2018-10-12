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11. 10. 2018

Белоруска Шкурдай завоевала серебро на Юношеских Олимпийских играх

Источник фото: НОК Беларуси

Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала серебряную награду в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем на Юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

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Белоруска показала результат 26,62 секунд, отстав на 0,22 секунды от Сара Шиневик из Швеции. Третье место у россиянки Полины Егоровой - 26,68 секунды.

Для белорусской команды это третья медаль на Играх в Буэнос-Айресе. 

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