Белорусские акробаты завоевали бронзу на Играх в Буэнос-Айресе

На III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе белорусская пара акробатов Виктория Ахотникова/Илья Фоменков завоевали бронзовые награды в составе сборной «Оксана Чусовитина». Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

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В составе объединенной команды «Оксана Чусовитина» также участвовали представители спортивной и художественной гимнастики и батутисты из США, Великобритании, Египта, Узбекистана, Швейцарии, Гватемалы, Австралии, Японии, Германии, Аргентины и Греции.

Белорусский дуэт Виктория Ахотникова/Илья Фоменков вышел в финал соревнований акробатов и будет бороться за медали 15 октября. В Буэнос-Айресе с парой работает тренер Татьяна Овчинникова.