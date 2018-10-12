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11. 10. 2018

В Лунинце в пруду утонул годовалый ребенок

Вечером 10 октября в Лунинце (Брестская область) утонул годовалый мальчик. Ребенок играл во дворе частного дома, пока отец ребёнка занимался уборкой автомобиля. Около 17:30 мужчина на несколько минут зашел в дом, а выйдя обнаружил сына в декоративном пруду без сознания.

Прибывшие врачи пытались спасти мальчика, но реанимационные мероприятия положительных результатов не дали, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

СК проводит проверку по данному факту.

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