В Лунинце в пруду утонул годовалый ребенок

Вечером 10 октября в Лунинце (Брестская область) утонул годовалый мальчик. Ребенок играл во дворе частного дома, пока отец ребёнка занимался уборкой автомобиля. Около 17:30 мужчина на несколько минут зашел в дом, а выйдя обнаружил сына в декоративном пруду без сознания.

Прибывшие врачи пытались спасти мальчика, но реанимационные мероприятия положительных результатов не дали, сообщили в Следственном комитете Беларуси.



СК проводит проверку по данному факту. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby