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11. 10. 2018

В Бресте Lexus повис на ограждении дороги

Источник фото: ГАИ Брест

Вечером 10 октября в Бресте автомобиль Lexus повис на ограждении. Об этом сообщили в ГАИ Брестского облисполкома. Инцидент произошел около 23:30 из-за того, что 38-летний водитель при повороте с проспекта Машерова на улицу Пионерскую не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля и наехал на разделительное ограждение.

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Водитель не пострадал, а вот автомобиль получил серьезные повреждения, его пришлось снимать с ограждения сотрудникам МЧС.

В отношении виновника ДТП составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП.

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