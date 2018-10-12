В Бресте Lexus повис на ограждении дороги

Вечером 10 октября в Бресте автомобиль Lexus повис на ограждении. Об этом сообщили в ГАИ Брестского облисполкома. Инцидент произошел около 23:30 из-за того, что 38-летний водитель при повороте с проспекта Машерова на улицу Пионерскую не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля и наехал на разделительное ограждение.

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