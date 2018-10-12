В Сморгонском уехали на рыбалку и пропали двое мужчин

В Сморгонском районе пропали двое мужчин - Юрий Микульчик 1980 года рождения и Александр Лохач 1973 года рождения. Об этом сообщили в Управлении внутренних дел Гродненского облисполкома. О них ничего неизвестно с 6 октября.

Мужчины уехали на рыбалку на озеро у деревни Белое Сморгонского района, но затем перестали выходить на связь.

Пропавшим на вид 40-45 лет, рост 170 сантиметров. Могут передвигаться на белом Volkswagen Transporter с номерами 7600 ЕІ – 4.