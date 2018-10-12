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11. 10. 2018

82% вывозимых с территории ЕАЭС товаров белорусские таможенники оформляют менее чем за 10 минут

Белорусская таможня уверенно движется в направлении упрощения таможенных формальностей и сокращения времени совершения таможенных операций.

По итогам работы за 9 месяцев 2018 года 82% партий товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, выпущено белорусскими таможенниками менее чем за 10 минут. При этом доля партий экспортируемых товаров, время выпуска которых не превысило 5 минут, составила 65%.

Данные показатели уже превосходят критерии, установленные в стратегии развития таможенной службы до 2020 года. Сокращение времени совершения таможенных формальностей способствует развитию внешнеторговых связей, созданию безбарьерной среды для бизнеса и улучшению инвестиционного климата.

По данным ГТК

 

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