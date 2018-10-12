В Минске расскажут об испанском следе в истории моды

Приглашаем 18 октября в 19.00 на лекцию от историка и эксперта моды Татьяны Терешкович «Испанский след в истории моды».
Время самого влиятельного периода в истории испанской моды приходится на XVI – XVII века, когда стиль, который преобладал на Пиренеях, подчинил себе практически все дворы Европы. Его основоположником считают Хуана де Альсега, в 1589 г. опубликовавшего тракт «Книга о размерах, их применении и выкройках» («Libro de Geometria, Practica y Traca»). Но и в дальнейшем Испания «вливала» свои силы в развитие мировой моды – в частности, внеся в нее элементы костюма горожанки XVIII – XIX веков махи (мантилья и гребень-пейнета), танцовщицы фламенко (шаль мантон), а также народных костюмов из разных областей страны (ткань в горох и декольте, в ХХ веке получившее название «Кармен»). Высокая мода ХХ века признала гениями испанцев Мариано Фортуни и Кристобаля Баленсиага, а одним из самых знаменитых дизайнеров обуви является уроженец Канарских островов, Маноло Бланик. «Широким слоям» поклонников, в свою очередь, испанская мода известна холдингом «Inditex Group», в состав которого входят компании «Zara», «Massimo Dutti», «Bershka» и «Stradivarius» (этой империи принадлежит более 3000 магазинов в 67 странах).
Если Вы придете заблаговременно, то перед лекцией у Вас будет возможность посетить белорусско-испанский выставочный проект «NEFT_Ь & The Root», дабы вдохновиться такой разнообразной, но неизменно стильной и страстной Испанией.
Лекция пройдет 18 октября в 19.00 по адресу: ул. Некрасова, 3(Национальный центр современных искусств).
Стоимость билетов: 10 р.
Справка: +375 (17) 235 03 31.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.