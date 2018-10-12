В Минске расскажут об испанском следе в истории моды

Приглашаем 18 октября в 19.00 на лекцию от историка и эксперта моды Татьяны Терешкович «Испанский след в истории моды».

Время самого влиятельного периода в истории испанской моды приходится на XVI – XVII века, когда стиль, который преобладал на Пиренеях, подчинил себе практически все дворы Европы. Его основоположником считают Хуана де Альсега, в 1589 г. опубликовавшего тракт «Книга о размерах, их применении и выкройках» («Libro de Geometria, Practica y Traca»). Но и в дальнейшем Испания «вливала» свои силы в развитие мировой моды – в частности, внеся в нее элементы костюма горожанки XVIII – XIX веков махи (мантилья и гребень-пейнета), танцовщицы фламенко (шаль мантон), а также народных костюмов из разных областей страны (ткань в горох и декольте, в ХХ веке получившее название «Кармен»). Высокая мода ХХ века признала гениями испанцев Мариано Фортуни и Кристобаля Баленсиага, а одним из самых знаменитых дизайнеров обуви является уроженец Канарских островов, Маноло Бланик. «Широким слоям» поклонников, в свою очередь, испанская мода известна холдингом «Inditex Group», в состав которого входят компании «Zara», «Massimo Dutti», «Bershka» и «Stradivarius» (этой империи принадлежит более 3000 магазинов в 67 странах).





Если Вы придете заблаговременно, то перед лекцией у Вас будет возможность посетить белорусско-испанский выставочный проект «NEFT_Ь & The Root», дабы вдохновиться такой разнообразной, но неизменно стильной и страстной Испанией.



Лекция пройдет 18 октября в 19.00 по адресу: ул. Некрасова, 3(Национальный центр современных искусств).



Стоимость билетов: 10 р.

Справка: +375 (17) 235 03 31.