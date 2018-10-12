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11. 10. 2018

Квалификация молодежного футбольного ЧЕ-2019: белорусы сыграют с чехами

Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проведут 11 октября предпоследний матч отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. Встреча с футболистами из Чехии начнется в Борисове в 19:00. Примечательно, что и белорусы, и чехи потеряли шансы попасть на финальный турнир молодежного континентального первенства.

После встречи в Борисове белорусы отправятся в Афины, где 15 октября сыграет со сверстниками из Греции.

Турнирное положение в группе: Греция - 22 очка (8 матчей), Хорватия - 19 (8), Чехия - 13 (8), Беларусь - 11 (8), Молдова - 7 (9), Сан-Марино - 0 (9).

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