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11. 10. 2018

В Беларуси подорожал евро

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси 11 октября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подорожал евро, а доллар и российский рубль подешевели.

Так, евро стал дороже на 0,47% до 2,4738 рубля.

Курс доллара снизился на 0,14% до 2,1424 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,91% до 3,2122 белорусского за 100 российских.

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