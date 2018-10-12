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11. 10. 2018

В Мостовском районе пьяная пенсионерка с ножом угнала велосипед

В Мостовском районе под угрозой ножа жительница соседнего Волковыского района 1959 года рождения угнала новый велосипед из магазина. Пенсионерка зашла в торговый зал и попыталась открыто похитить выставленный на продажу велосипед. На замечание продавца она достала нож, после чего выкатила велосипед из магазина, но никуда не поехала, а бросила его неподалеку.

Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, женщина была настолько пьяна, что даже не смогла ничего рассказать о содеянном.

Пенсионерка, имеющая высшее образование, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В отношении нее назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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