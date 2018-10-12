В Гомельской области произошли сбои в работе velcom

В Гомельской области 11 октября возможны прерывания голосовых сервисов и сервисов передачи данных в сетях velcom 2G и 3G, а также трудности с доступом в интернет по фиксированной связи. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Внештатную ситуацию там объяснили повреждением оптоволоконного кабеля на участке между Гомелем и Жлобином. Сейчас специалисты компании предпринимают меры по восстановлению корректной работы. Точные сроки устранения неполадок пока не называются. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby