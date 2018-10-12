Лента RSS
Подписаться на ленту
11 октября 2018, четверг, 14:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,47
11. 10. 2018

В Гомельской области произошли сбои в работе velcom

В Гомельской области 11 октября возможны прерывания голосовых сервисов и сервисов передачи данных в сетях velcom 2G и 3G, а также трудности с доступом в интернет по фиксированной связи. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Внештатную ситуацию там объяснили повреждением оптоволоконного кабеля на участке между Гомелем и Жлобином.

Сейчас специалисты компании предпринимают меры по восстановлению корректной работы. Точные сроки устранения неполадок пока не называются.

Это Интересно
Актуальное
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

От учителя физики Ваня узнал, что Земля вертится.

А на чем именно - от учителя труда.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.