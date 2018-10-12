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15. 10. 2018

В понедельник в Беларуси будет без осадков

Источник фото: Telegraf.by

В понедельник, 15 октября, в Беларуси ожидается небольшая облачность. Без осадков. В утренние часы во многих районах туман. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного.

По данным Белгидромета, максимальная температура воздуха составит +14..+20°C.
 
В Минске: Без осадков. Утром по городу туман. Температура воздуха в утренние часы +4..+6°C, максимальная днем +16..+18°C, вечером +11..+13°C.

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