Минское «Динамо» повторило свой антирекорд в КХЛ

В очередной игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» на своем льду уступило череповецкой «Северстали» со счетом 1:2. Победу гости одержали в дополнительное время.

Это поражение стало третьим подряд для «зубров» в овертайме и шестое в целом. Таким образом, «Динамо» повторило свой антирекорд по количеству проигрышей подряд, установленный в прошлом сезоне. Последнюю победу минчане одержали над «Сибирью» из Новосибирска еще 28 сентября.

16 октября они будут принимать на домашней арене одноклубников из Москвы.