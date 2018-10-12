Соболенко опустилась на 15-е место в рейтинге WTA

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко опустилась с рекордного 11-го на 15-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который опубликован 15 октября. На минувшей неделе белоруска выбыла в четвертьфинале турнира в Тяньцзине (Китай), проиграв 329-й ракетке мира Тимя Бачински (Швейцария).

В первую сотню мирового рейтинга входят еще три белорусские теннисистки: Александра Саснович (осталась на 31-й строчке), Виктория Азаренко (переместилась с 55-го на 56-е место) и Вера Лапко (осталось на 62-й позиции).

На этой неделе Александра Саснович выступит в Москве в розыгрыше Кубка Кремля, тогда как Арина Соболенко снялась с турнира из-за болезни. В первом раунде турнира в Люксембурге выступит Вера Лапко.