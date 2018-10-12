Лента RSS
Подписаться на ленту
15 октября 2018, понедельник, 10:18
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,47
15. 10. 2018

Быстрый, лучший и безопасный: Яндекс узнал, какой браузер нужен белорусам

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы о браузерах, заданные из Беларуси*, и выяснили, какие характеристики браузеров наиболее востребованы у пользователей. Для этого проанализировали запросы, включающие слова «самый» и «браузер».

Выше всего в браузерах белорусские пользователи ценят скорость работы. Вторая по популярности характеристика браузера — «лучший»: видимо, имеется в виду, что во всех отношениях. Также людям важна ресурсоёмкость: они часто спрашивают про лёгкие и нетребовательные браузеры.

Отдельно выяснили, какие вопросы пользователи из Беларуси чаще всего задавали о браузерах. Для анализа были взяты поисковые запросы, содержащие вопросительные слова («что», «куда», «когда» и так далее) и слово «браузер».

Самой актуальной проблемой для белорусов в контексте браузеров оказались всплывающие окна на сайтах и реклама. Также довольно часто пользователи спрашивают про историю браузера: как её посмотреть, очистить и восстановить.

Топ-10 вопросов о браузерах, которые чаще всего задавали белорусские пользователи:
1. [как убрать в браузере рекламу и всплывающие окна];
2. [как очистить историю браузера];
3. [как сделать браузер по умолчанию];
4. [какой браузер самый лучший на windows];
5. [какой из браузеров не определяет местоположение];
6. [как восстановить историю браузера];
7. [как удалить вирус который запускает рекламу в браузере];
8. [как посмотреть историю браузера];
9. [что такое браузер и для чего он нужен];
10. [как заблокировать сайт в браузере].

*Учитывались запросы, заданные белорусскими пользователями поиска Яндекса с 1 августа по 20 сентября 2018 года.

Это Интересно
Актуальное
Технологии
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.