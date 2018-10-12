Быстрый, лучший и безопасный: Яндекс узнал, какой браузер нужен белорусам

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы о браузерах, заданные из Беларуси*, и выяснили, какие характеристики браузеров наиболее востребованы у пользователей. Для этого проанализировали запросы, включающие слова «самый» и «браузер».
Выше всего в браузерах белорусские пользователи ценят скорость работы. Вторая по популярности характеристика браузера — «лучший»: видимо, имеется в виду, что во всех отношениях. Также людям важна ресурсоёмкость: они часто спрашивают про лёгкие и нетребовательные браузеры.
Отдельно выяснили, какие вопросы пользователи из Беларуси чаще всего задавали о браузерах. Для анализа были взяты поисковые запросы, содержащие вопросительные слова («что», «куда», «когда» и так далее) и слово «браузер».
Самой актуальной проблемой для белорусов в контексте браузеров оказались всплывающие окна на сайтах и реклама. Также довольно часто пользователи спрашивают про историю браузера: как её посмотреть, очистить и восстановить.
Топ-10 вопросов о браузерах, которые чаще всего задавали белорусские пользователи:
1. [как убрать в браузере рекламу и всплывающие окна];
2. [как очистить историю браузера];
3. [как сделать браузер по умолчанию];
4. [какой браузер самый лучший на windows];
5. [какой из браузеров не определяет местоположение];
6. [как восстановить историю браузера];
7. [как удалить вирус который запускает рекламу в браузере];
8. [как посмотреть историю браузера];
9. [что такое браузер и для чего он нужен];
10. [как заблокировать сайт в браузере].
*Учитывались запросы, заданные белорусскими пользователями поиска Яндекса с 1 августа по 20 сентября 2018 года.
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