В Мостовском районе механизатор комбайна лишился кисти руки

10 октября на поле в Мостовском районе Гродненской области был тяжело травмирован 48-летний механизатор кормоуборочного комбайна одного из сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным СК, мужчина во время уборки решил выяснить причины стука барабана измельчительного аппарата комбайна и засунул правую руку в приемный механизм, не дожидаясь остановки режущих ножей. В результате он лишился кисти. Следователи призывают руководителей ужесточить контроль дисциплины труда и соблюдения правил техники безопасности. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby