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15. 10. 2018

В Мостовском районе механизатор комбайна лишился кисти руки

Источник фото: Следственный комитет

10 октября на поле в Мостовском районе Гродненской области был тяжело травмирован 48-летний механизатор кормоуборочного комбайна одного из сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным СК, мужчина во время уборки решил выяснить причины стука барабана измельчительного аппарата комбайна и засунул правую руку в приемный механизм, не дожидаясь остановки режущих ножей. В результате он лишился кисти.

Следователи призывают руководителей ужесточить контроль дисциплины труда и соблюдения правил техники безопасности.

 

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