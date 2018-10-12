Лента RSS
Подписаться на ленту
15 октября 2018, понедельник, 10:17
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,47
15. 10. 2018

В Ельске жена в ссоре зарезала мужа

В Ельске (Гомельская область) ночью 15 октября семейная ссора закончилась убийством. Об этом сообщили в министерства внутренних дел Беларуси. Трагедия произошла в 01:20 в комнате в общежитии.

Женщина в ссоре после совместного распития спиртного зарезала ранее судимого мужа 1982 года рождения.

Подозреваемая в убийстве задержана. 

 

Это Интересно
Актуальное
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.