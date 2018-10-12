В Ельске жена в ссоре зарезала мужа

В Ельске (Гомельская область) ночью 15 октября семейная ссора закончилась убийством. Об этом сообщили в министерства внутренних дел Беларуси. Трагедия произошла в 01:20 в комнате в общежитии.

Женщина в ссоре после совместного распития спиртного зарезала ранее судимого мужа 1982 года рождения. Подозреваемая в убийстве задержана. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby