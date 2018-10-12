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15. 10. 2018

В Минской области в огне за день погибли три человека

В Минской области в огне в воскресенье, 14 октября, погибли три человека. Об этом сообщили в Минском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Причины пожаров устанавливаются.

Так, днем на пожаре в нежилом доме в деревне Городище Минского района погиб мужчина 1971 года рождения. 

В Дзержинском районе вечером того же дня поступило сообщение о пожаре в коллективной хозяйственной постройке в поселке Энергетиков по улице Суворова. В результате пожара погиб мужчина 1960 года рождения, работники МЧС спасли женщину 1958 года рождения.

А в деревне Криница Пуховичского района в результате пожара погиб хозяин.

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