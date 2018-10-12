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15. 10. 2018

На трассе М1 в ДТП погибли двое пешеходов

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

Вечером 13 октября, около 19:35 часов на автодороге М1 Брест-Минск произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Брестской области.

По данным ГАИ, 29-летний житель Минска за рулем BMW 730 на 246 километре трассы сбил пересекавших проезжую часть в неустановленном месте и не обозначенных световозвроющими элементами пешеходов — 60-летнего жителя деревни Родковичи Барановичского района, который находился в инвалидной коляске, и 48-летнего жителя агрогородка Снов.

В результате столкновения оба пешехода погибли на месте.

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