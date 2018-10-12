Лукашенко: Беларусь – родная земля для патриарха Кирилла

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом подчеркнул важность единства в Церкви. «Раскол - это всегда плохо. И это плохие последствия. Последствия опаснее всего», - сказал он, сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, современный мир изменился не к лучшему, что бьет по Церкви и по ее служителям.

Президент также отметил в беседе с Патриархом, что Беларусь - родная земля для них обоих, поскольку будущий предстоятель РПЦ регулярно перемещался «из Смоленска в Калининград, и обязательно через нашу Беларусь».

Пожелав патриарху мудрости и терпения, Александр Лукашенко пообещал как прихожанин «поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле».