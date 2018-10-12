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15. 10. 2018

ЕАБР ожидает удержание инфляции в Беларуси в рамках прогноза

Инфляция в Беларуси по итогам 2018 года в целом сохранится в рамках целевого ориентира Национального банка. Об этом говорится в прогнозе Евразийского банка развития, опубликованном в ежемесячном макрообзоре за сентябрь.

В обзоре отмечается, что рост цен на топливо, а алкоголь и табак повысили годовой прирост регулируемых цен и тарифов в августе до 9,7% с 9,1% в июле. Цены на плодоовощную продукцию в августе выросли на 3% к августу 2017 года после временного снижения в предыдущие месяцы.

Также в ЕАБР отмечают замедление экономического роста в Беларуси, в том числе снижение выпуска продукции в сельском хозяйстве и промышленности, ускорение годовой инфляции при том, что потребительский спрос продолжает поддерживать экономическую активность, а внешние факторы продолжают способствовать формированию существенного профицита республиканского бюджета.

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