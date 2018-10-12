Белоруска Концевенко завоевала бронзу на Юношеских Олимпийских играх

На III летних Юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе белорусская прыгунья с шестом Кристина Концевенко завоевала бронзовую медаль. По сумме двух раундов она набрала 7,72 очка, уступив Лени-Фрейя Вилдгрубе из Германии и Эмме Бренте из Франции.

«Не скажу, что довольна своим выступлением, но я очень рада призовому месту. Для меня это очень важно», - отметила белорусская спортсменка, сообщили в Национальном Олимпийском комитете.

17-летняя Кристина Концевенко родилась в Гомеле. Это шестая награда сборной Беларуси в Буэнос-Айресе (1-2-3), еще две медали белорусы завоевали в составе интернациональных команд (1-0-1).