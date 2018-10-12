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15. 10. 2018

Около 2,1 тыс. лифтов заменят в Минске в 2019 году

В 2019 году в минских многоэтажных домах планируется заменить около 2,1 тыс. лифтов. Об этом сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме 15 октября гендиректор Минского ЖКХ Юрий Кукашук.

Такое же количество лифтов в городе планируется заменить в 2020 году, передает БелТА.

В 2018 в Минске уже обновили более 860 лифтов из почти 1,2 тыс., подлежащих замене. Лифты, эксплуатируемые более 25 лет, подвергают диагностике, после чего делают заключение о их работоспособности. Замена включает демонтаж старого механизма, общестроительные работы, диспетчеризацию, установку нового подъемника и наладку оборудования.

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