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15. 10. 2018

В Беларуси на выходных похолодает

Теплая и без осадков погода ожидается на этой неделе в Беларуси. Об этом свидетельствуют данные Белгидромета.

Во вторник без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью в основном от 1 до 7 тепла, в отдельных районах заморозки до нуля - 2 градусов. Днем от 15 до 20 выше нуля.

В среду и четверг без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью - от 0 до плюс 7. Днем от 15 до 22 тепла.

В пятницу преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью 3-8 градусов выше нуля, днем - от 13 до 18.

В субботу дождей будет немного, но начнет поступать более холодный воздух.

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