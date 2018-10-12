Белтелерадиокомпания продолжает готовиться к Детскому конкурсу песни «Евровидение-2018»

15 октября в Беларусь прибывает команда Европейского Вещательного Союза, которая вместе с экспертами Белтелерадиокомпании будут работать над подготовкой главного шоу Детского конкурса песни «Евровидение-2018».

Сегодня в Минск приедут шоу-продюсер конкурса Гордон Бонелло, режиссер телетрансляции Марек Мил и технический директор Тармо Кримм, который начнет свою работу с различными службами «Минск-Арены». Обустройство площадки конкурса начнется 5 ноября, ведь уже за неделю до шоу прилетят делегации стран-участниц. В их графике – записи совместной песни, репетиции и экскурсии.

Единственный участник, который приедет на «Детское Евровидение-2018» на автобусе – это представитель Беларуси Даниэль Ястремский. На репетициях он оттачивает исполнение новой версии песни «Time». Его триумфальная композиция зазвучала новыми красками – специально к гала-концерту претерпела изменения аранжировка. Финальная версия хита уже доступна для прослушивания и скачивания на всех цифровых платформах.

Подпевать Даниэлю можно будет не только у экрана телевизора, но и в «Минск-Арене». Правда, поклонникам конкурса стоит поторопиться, ведь все билеты в зрительный зал на главное мероприятие «Детского Евровидения-2018» проданы. Остаются лишь места на танцпол и на генеральный прогон, который абсолютно идентичен гала-концерту и также проходит в режиме «лайв». Отличие лишь в том, что баллы, которые выставляет жюри во время генеральной репетиции, будут объявлены в прямом эфире во время финала.

К слову, белорусы также смогут поддержать Даниэля Ястремского, проголосовав в прямом эфире и накануне главного шоу. Зрители из любой точки мира выразят предпочтения в Интернете. За 48 часов до начала трансляции на официальном сайте конкурса можно будет определить своих фаворитов.

Напомним, организатором и координатором всех мероприятий «Детского Евровидения-2018» выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в нашей стране член Европейского Вещательного Союза (ЕВС).