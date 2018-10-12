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15. 10. 2018

В Беларуси вырос курс российского рубля

На торгах 15 октября на Белорусской валютно-фондовой бирже курс российского рубля вырос на 0,11% до 3,2261 белорусского за 100 российских.

Евро подешевел на 0,2% до 2,4614 рубля.

Доллар стал дешевле на 0,35% до 2,1187 рубля.

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Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

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