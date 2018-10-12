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15. 10. 2018

Лукашенко: во имя мнимой демократии подменяют государственные ценности

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 15 октября на встрече с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви раскритиковал «некую мнимую демократию», во имя которой «вольно или невольно такие государственные ценности, как защита прав и свобод граждан, подменяются вседозволенностью и отрицанием наших нравственных основ».

По его словам, в результате этого появляются отчуждение, равнодушие и нетерпимость, что затем выливается во взаимное недоверие, информационное противостояние, торговые войны, вооруженные столкновения, сообщили в Администрации главы государства.

Для преодоления разногласий, заявил президент,  голос церкви «должен звучать в унисон с государством». По его мнению, у государства и церкви много точек соприкосновения. В частности, в вопросах укрепления христианских жизненных ориентиров, межнационального мира, межконфессионального диалога и добрососедства религий, защиты семьи, почитания родителей, любви к людям, воспитания патриотизма, уважения истории, языка и культуры, труда.

«Совместными усилиями нам удастся найти новые верные решения по преодолению всех вызовов современности», - подчеркнул Александр Лукашенко, пообещав не допустить в Беларуси антагонистических столкновений не только религий, но и между православными.

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