Что случилось с биткоином?

Утром в понедельник многие трейдеры с радостью заметили невероятный рост цены биткоина и стали задаваться вопросом - что это, собственно, было?
К сожалению, для многих взлет котировок оказался всего-лишь пампом, который произошел под влиянием старых-добрых “fake news”. Все дело в том, что рынок наводнили новости о блокировки выводов с Bitfinex и банкротстве банка, обслуживающего Tether.
В результате чего, пока заинтересованные лица “выносили” арбитражеров, рядовые трейдеры принялись в панике распродавать stablecoin и закупаться биткоином, из-за чего остальные площадки также пришли в движение. Результат видно на графике: курс BTCUSD на биржах, где использовали “настоящий” доллар, существенно отличается от стоимости крипты на площадках, работающих с tether. Ниже сравнение цен на Coinbase и Binance.
Также присутствуют версии о сбое алгоритмов в азиатском фонде, в результате чего робот принялся массово закупаться биткоином, тогда как падение цены tether является лишь совпадением.
Ситуация возвращается в прежнее русло: курс откатывается, а трейдеры постепенно перестают кричать о развороте. Данный памп должен встряхнуть сообщество, долгое время жившее в безмятежности, и напомнить ему о главных недостатках криптовалют: FUD и манипулировании котировками. Вполне возможно, что взлет котировок и пробитие валютой целого ряда уровней сопротивления изменит сантимент на рынке и увеличит активность, однако, в отсутствии новых стимулов, возвращение к отметке $6 300 не заставит себя долго ждать. Ясно одно - доверие к tether подорвано окончательно: возникают новые сомнения касательно обеспеченности валюты реальными долларами, а значит, у конкурентов появился шанс проявить себя и побороться за звание главного стейблкоина.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
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