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15. 10. 2018

В Гродно с десятого этажа упала школьница

В Гродно с десятого этажа жилого дома на улице Соломенковской 14 октября выпала 13-летняя девочка. Инцидент произошел около 20:00 . Когда на место происшествия прибыли врачи, школьница была еще жива, но без сознания.

Ее  доставили в областную клиническую больницу, где врачи продолжили борьбу за ее жизнь. Однако, ночью она умерла, сообщает “Гродзенская праўда”.

Причины и обстоятельства падения установит следствие. По неофициальной информации, ребенок был дома один. 

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