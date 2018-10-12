В Гродно с десятого этажа упала школьница

В Гродно с десятого этажа жилого дома на улице Соломенковской 14 октября выпала 13-летняя девочка. Инцидент произошел около 20:00 . Когда на место происшествия прибыли врачи, школьница была еще жива, но без сознания.

Ее доставили в областную клиническую больницу, где врачи продолжили борьбу за ее жизнь. Однако, ночью она умерла, сообщает “Гродзенская праўда”.

Причины и обстоятельства падения установит следствие. По неофициальной информации, ребенок был дома один.