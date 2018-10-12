Гомельские таможенники в пассажирском поезде обнаружили 90 грамм марихуаны

В республиканском пункте таможенного оформления «Терюха» сотрудники Гомельской таможни обнаружили почти 90 грамм марихуаны.

При проведении таможенного контроля служебная собака кинологического отдела таможни своим поведением указала на возможное нахождение наркотического вещества в одном из вагонов поезда сообщением «Минск – Одесса». В ходе дальнейшего досмотра в нерабочем тамбуре обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом темно-зеленого цвета.

Эксперт Управления государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области установил, что перемещаемое вещество растительного происхождения массой около 88 грамм является опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях, – марихуаной.

По данному факту Гомельским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.

По материалам Гомельской таможни