Лента RSS
Подписаться на ленту
15 октября 2018, понедельник, 15:02
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,46
15. 10. 2018

Гомельские таможенники в пассажирском поезде обнаружили 90 грамм марихуаны

Источник фото: Telegraf.by

В республиканском пункте таможенного оформления «Терюха» сотрудники Гомельской таможни обнаружили почти 90 грамм марихуаны.

При проведении таможенного контроля служебная собака кинологического отдела таможни своим поведением указала на возможное нахождение наркотического вещества в одном из вагонов поезда сообщением «Минск – Одесса». В ходе дальнейшего досмотра в нерабочем тамбуре обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом темно-зеленого цвета. 

Эксперт Управления государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области установил, что перемещаемое вещество растительного происхождения массой около 88 грамм является опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях, – марихуаной. 

По данному факту Гомельским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.

По материалам Гомельской таможни

Это Интересно
Актуальное
Криминал
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.